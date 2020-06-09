Киев, , 10:43 — REGNUM Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования областей страны, и одной из главных «сенсаций» является создание отдельного «венгерского» района в Закарпатье.

Соответствующую информацию обнародовало 9 июня радио «Свобода» со ссылкой н свои источники.

«Похоже, что киевские власти решили пойти на уступки Венгрии, чтобы продемонстрировать хоть какую-то «победу» на внешнеполитическом фронте. На это указывает проект Минрегиона по укрупнению регионов в Закарпатье — теперь в нем появился огромный Береговский район. Большинство населения в этом районе будет венгерским, и расположен он фактически над границей с Венгрией», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Венгрия добивалась от Киева такого шага долгие годы, но ранее «ни одна украинская власть (даже Януковича!) на такие уступки не шла, осознавая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности».

Источник отмечает, что создание отдельного Береговского района — это не трагедия прямо сейчас, но это точно большая ошибка Киева.

«Закарпатские венгры — не сепаратисты, и проводить прямую цепочку от создания района до его будущей аннексии Венгрией — бессмыслица. Но обстоятельства и ситуации меняются, поэтому исключать, что в будущем, особенно в случае геополитических катаклизмов, такая административная единица станет причиной проблем — тоже нельзя», — утверждается в статье.

Также авторы материала призывают «осознать» тот факт, что появление отдельных «этнических» районов может запустить процесс создания таких административных единиц по всей Украине.

ИА REGNUM напоминает, что 29 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Венгрию с однодневным рабочим визитом, в ходе которого стороны сделали заявления, намекающие на возможность урегулирования конфликта, который существует между странами последние несколько лет.

До этого на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан в течение года «ищет с ним встречу» для нормализации отношений.

«Я сказал, что готов к этой фундаментальной встречи… подписанию (примирительного) меморандума… У нас непростые пока отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим», — добавил президент.