Москва, 9 июня 2020, 10:33 — REGNUM В находящемся на оккупированной США территории лагере Эр-Рукбан может произойти резкая вспышка коронавирусной инфекции. Такую вероятность не исключили главы межведомственных штабов России и Сирии Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.
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Как подчеркивается в их совместном заявлении, США продолжают дестабилизировать обстановку в стране, препятствуют возвращению граждан в свои дома и оказанию гуманитарной помощи по линии ООН.
Также указывается на то, что подконтрольные США боевики продолжают насильственно удерживать мирных сирийских граждан в лагере для перемещенных лиц, а «отсутствие квалифицированной медицинской помощи, средств индивидуальной защиты, тестирования и барьерного контроля в условиях высокой плотности проживания беженцев в полной антисанитарии может привести к резкой вспышке заболеваемости COVID-19».
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в межведомственных координационных штабах РФ и Сирии заявляли, что ситуация с распространением коронавируса в лагере беженцев Эр-Рукбан будет изучена ООН по просьбе сирийских властей.