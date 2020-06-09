Пхеньян, , 10:31 — REGNUM Акции протеста, которые осуждают действия южнокорейских властей и перебежчиков из КНДР, провели 7 и 8 июня северокорейские студенты со всей страны. Об этом 9 июня сообщает агентство ЦТАК.

По информации журналистов, в данных демонстрациях приняла участие студенческая молодежь Пхеньяна, студенты северо-западных провинций Чаган и Хванхэ, и учащиеся пограничных городов КНДР Кэсон и Расон и все они осуждали действия перебежчиков и властей Южной Кореи.

На обнародованных ЦТАК фотографиях видно, что студенты идут с транспарантами, на которых написаны призывов покончить «с предателями нации» и таблички с лозунгами «только дайте приказ» и «готовы защищать ценой жизни».

Напомним, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой нынешнего лидера КНДР осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, которые проживают на Юге, и пообещала в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательно снести бездействующий южнокорейский промышленный комплекс в Кэсоне, закрыть совместный офис связи и выйти из военного соглашения Севера и Юга. Позднее, 9 июня ЦТАК передало о полном разрыве всех линий связи с Южной Кореей, включая военные каналы и специальную линию между руководством обеих стран.