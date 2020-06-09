9 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 10:24 — REGNUM Как все помнят, на встрече рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным актер Владимир Машков рассказал, что, проехав по стране от Калининграда до Владивостока, понял, что «у людей есть опасения». «В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, «пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать, но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется «окно возможностей», возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду», — говорил Машков. «Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — убежден актер.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно и то, что президенту предложение понравилось и он предложил его соответствующим образом юридически оформить. Однако в результате оформления поправка оказалась отнюдь не «железобетонной». В нее были включены дополнения, оставляющие, на взгляд автора этих строк, лазейки и надежды желающих продолжать требовать российские земли. Именно так посчитали и в Японии, где, несмотря на поправку о запрете переговоров о границе, сочли возможным на переговорах с российским правительством продолжать выдвигать необоснованные претензии на российские Курильские острова. Основанием для этого послужили именно дополнения в предложение Машкова о том, что изменение границы все же допускается под видом демаркации или делимитации.

На сегодняшний день поправка сформулирована следующим образом: «2−1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Видимо, в таком виде она будет вынесена на общенародное голосование. При этом нет должных разъяснений МИД РФ или других государственных структур, в каких случаях возможно применение положений о «демаркации и делимитации».

А без этого в Японии восприняли поправку в Конституцию о запрете отчуждения российских земель как внутреннее дело России, якобы не имеющее отношения к навязываемым Токио Москве переговорам о «возвращении» Курил.

За примерами далеко ходить не приходится. Так, в японском издании «Тоё кэйдзай» бывший сотрудник МИД Японии утверждает, что Токио достаточно будет требовать, чтобы Россия «вернула острова Хабомаи и Шикотан на основе Советско-японской декларации», и для этого останутся-де возможности и после изменений в Конституции. Правда, отрекомендованный как «располагающий обширными связями в политических кругах Японии и США журналист и политолог» Юкио Касияма, в издании WedgeInfinity, ссылаясь на то, что в поправку внесена оговорка о нераспространении ее на случаи «ведения работы по демаркации границ» и это-де не касается «северных территорий», напоминает: «Но ведь ни Путин, ни другие российские официальные лица никогда не говорили о том, что северные территории могут быть изъяты из принципа недопустимости отчуждения российских земель». При этом он, как и все правые силы страны, требует от премьер-министра Японии Синдзо Абэ прекратить поиски компромиссного решения проблемы «северных территорий» и решительно требовать на переговорах с президентом Путиным все без изъятия южно-курильские острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу Плоские (Хабомаи, по-японски).

И совсем скандальным и требующим ответа Москвы заявлением явилось утверждение в опубликованной Московским центром Карнеги в переводе на русский язык статье доцента японского филиала в Токио американского университета Темпл Джеймса Брауна, обычно представляемого аналитиком и специалистом по японско-российским отношениям. Аналитик берет на себя ответственность заявить: «Источники в президентской администрации сообщили японским СМИ, что Японии не о чем беспокоиться, потому что поправка разрешает переговоры о «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы».

Хотя авторы статей в японских СМИ иногда позволяют себе представлять желаемое за действительное, а подчас и публикуют непроверенную информацию и домыслы, все же утверждение со ссылкой на президентскую администрацию слишком серьезно, чтобы оставить его без внимания. Тем более что собирающиеся идти 1 июля голосовать по предложенным поправкам, и в первую очередь жители Сахалина и Курил, рассматривают недопущение отчуждения наших земель как конституционное препятствие именно тем, кто пытается претендовать на Курильские острова, Крым и Калининград. И именно так они воспринимают телевизионные ролики того же Машкова, зовущего на голосование. Так что, сказавши «а», надо говорить и «б». Иначе разговор о «железобетонности» принципа нерушимости границ России повисает в воздухе…