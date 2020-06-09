Киев, , 10:28 — REGNUM Украинская сторона представила трёх человек, которые будут выражать «мнение Донбасса» на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, сообщило 9 июня издание Liga.net.

В работе ТКГ примут участие главный редактор ресурса «ОстроВ» Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский и врач-травматолог Константин Либстер.

По мнению Гармаша, он и его коллеги имеют большее отношение к Украине, чем «новоиспечённые владельцы краснокожей российской паспортины», — так он охарактеризовал представителей ДНР и ЛНР.

В свою очередь Казанский считает, что Украина должна согласовывать и с ним и его единомышленниками, как с представителями Донбасса, проведение выборов в регионе.

«В документе нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать», — прокомментировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался немецкому коллеге на наличие российских паспортов у представителей ДНР и ЛНР, а также подчеркнул, что власти Украины не намерены вести переговоры с представителями республик Донбасса.

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