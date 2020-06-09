Ярославль, , 10:18 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов возглавил муниципальное унитарное предприятие «Ярмарки Дзержинского района». Информация об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Соколов City-yaroslavl.ru

Назначение состоялось еще осенью 2019 года. Пока что депутат является исполняющим обязанности директора предприятия. Директор должен назначаться по конкурсу, которого еще не было.

«Мне предложили заняться «мертвым» МУПом. Попросили вытащить его. С задачей почти справился — долгов почти не осталось. Потихонечку вылезаем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МУП «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрий Соколов.

До этого назначения Соколов работал руководителем строительной организации. Более известен он в качестве помощника Анатолия Лисицына в то время, когда он являлся членом Совета Федерации. Также Соколов занимался автомобильными гонками и сотрудничал с поисково-спасательными отрядами.

Назначение депутатов директорами муниципальных предприятий традиционно для ярославского муниципалитета. На работу в муниципальные компании ранее перешли Михаил Писарец, Евгений Мясников, Дмитрий Волончунас.