Берлин, , 10:02 — REGNUM Экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северного потока — 2» неприемлемы, тем самым Вашингтон посягает на суверенитет Германии и Евросоюза. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст, пишут 9 июня «Известия».

Ранее стало известно о намерении США расширить ограничения против «Северного потока — 2». Под санкции попадут трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна», которые должны достроить газопровод.

Германия, заявили в министерстве экономики и энергетики ФРГ, американские рестрикции отвергает. Депутаты бундестага настроены решительней, отмечает издание.

Угроза США о санкциях — недружественный акт, это посягательство на суверенитет Германии и ЕС. Берлину придётся защищать себя и рассматривать варианты ответных мер, полагает Эрнст.

«Например, штрафные тарифы для американского природного газа», — сказал парламентарий.

По мнению коллеги Эрнста по комитету, депутата Социал-демократической партии Германии Тимона Греммельса, обсуждаемый в США запрет на обслуживание газопровода демонстрирует уверенность Вашингтона в том, что РФ способна самостоятельно завершить проект. Германия намерена поддержать строительство трубопровода, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 90% и должен быть завершён к концу 2020 года.

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