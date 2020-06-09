Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался по поводу резонансного инцидента — избиения пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр подтвердил журналистам, что в курсе произошедшего. «Там правоохранители занимаются. Надо, чтобы правоохранительные органы провели расследование», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Егоркина избили утром 8 июня на выходе из дома. Полиция уже проводит проверку по факту инцидента. Потерпевший считает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. Еще до избиения специалисту угрожали неизвестные.

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