9 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 09:27 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В США готовится политическая интрига с острой перчинкой. Как сообщает The Washington Post, экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен в конце июня опубликовать свои мемуары. Тут сразу появляется уравнение с некоторыми важными сюжетами, которые ранее не раскрывались для широкой публики.

Первый сюжет. Болтон был приглашен на должность советника по национальной безопасности президентом США Дональдом Трампом, но занимал ее всего полтора года — с 9 апреля 2018 года по 10 сентября 2019 года. Он стал третьим при Трампе на этой позиции. Ранее ее занимали генералы Майкл Флинн и Герберт Макмастер. Интрига в том, что, по данным американского издания The Hill, на первых порах президент рассматривал Болтона как будущего государственного секретаря, однако назначил в итоге на эту должность главу ЦРУ Майка Помпео. Поэтому можно предположить, что Болтон согласился стать советником по национальной безопасности на каких-то важных условиях. По мнению осведомленных американских экспертов, Трамп пытался выставить советника в качестве политического противовеса Помпео, что предполагало острую внутреннюю политическую борьбу, в которой Болтон выступал в роли политического тяжеловеса. Он работал в администрации Джорджа Буша — младшего, был постпредом США в ООН и помощником госсекретаря, имеет устойчивую репутацию неоконсервативного идеолога. Вот почему его увольнение рассматривалось как «аппаратная победа Помпео за доступ к Трампу и влиянию на него».

Сюжет второй. Отставка Болтона состоялась в сентябре 2019 года. А в декабре того же года появились данные о том, что редакция The New York Times получила в свое распоряжение «черновик» мемуаров экс-советника, в которых «содержится самая детальная критика целого ряда вопросов, которые связаны с американской внешней политикой, в том числе в отношении Украины, Ирана, Венесуэлы и КНДР». Обращает на себя внимание то, что рукопись насчитывает 592 страницы. Они называются «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Для того чтобы осмыслить и изложить письменно в таком объеме в короткие сроки имеющийся материал, нужно быть или гением, или стимулироваться какими-то острыми побудительными мотивами. Как полагается в подобных случаях, мемуары отправили в Белый дом для проверки на государственную тайну. 23 января 2020 года Совет национальной безопасности уведомил Болтона о том, что его рукопись «содержит данные, составляющие государственную тайну, и потому не может быть опубликована в нынешнем виде».

Негласно же заявлено, что Трамп не желал бы видеть мемуары в продаже до 3 ноября, дня президентских выборов в США. Но адвокаты Болтона полагают, что появление их до голосования обеспечит автору и издательству коммерческий успех, тогда как после выборов «востребованность» продукта будет сужена исключительно до узкого круга экспертного сообщества. Пока же Совет национальной безопасности ведет расследование, как рукопись оказалась у журналистов. Сам Болтон утверждает, что он тут ни при чем, он «всего лишь» передал черновик в СНБ, как и обязаны делать все американские госслужащие с допуском к гостайне. Тем не менее на свет вышла так называемая скандальная выжимка мемуаров: якобы в августе прошлого года Болтон лично высказывал Трампу сомнения относительно «заморозки» военной помощи Украине на сумму 391 миллион долларов, ранее одобренной Конгрессом США. На что якобы получил прямое указание задержать выделение средств Киеву до тех пор, пока украинские власти не помогут с расследованиями в отношении нынешнего кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена.

Сюжет третий. Публично заявлено, что между Трампом и Болтоном выявлены разные подходы к острым международным проблемам: Афганистан, Иран, Турция, КНДР и Венесуэла. Но парадокс в том, что менялся президент, а не его советник, на которого потом стали списывать проблемы американской политики в Северной Корее, Сирии и Афганистане, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. В этом отношении мемуарные воспоминания Болтона могли бы помочь расставить некоторые акценты по определенным направлениям внешней политики США, в частности на Ближнем Востоке. Хотя бы потому, что позиция Трампа часто скрывается и камуфлируется. У советника и президента были разногласия из-за планов Трампа пригласить представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кэмп-Дэвид. В отношении Ирана президент, с одной стороны, вроде бы оставлял дверь открытой для переговоров. С другой, сплошные санкции. Кстати, есть сведения, согласно которым на саммите G7 в Биаррице якобы Помпео готовил встречу главы иранского МИД Джавада Зарифа с Трампом и что этому будто бы помешал Болтон, получивший предварительную информацию от разведки Израиля. Интересно, что потом Зариф обвинял именно советника, но не президента США в нагнетании напряженности между двумя странами.

Следы Болтона есть и в Ливии, где он вел переговоры с ливийским военачальником Халифой Хафтаром. Некоторые американские военные утверждают, что советник в Ливии якобы «сыграл на руку русским, но оказался запутанным в их комбинациях». Другие, наоборот, считают, что «отсутствие у Трампа твердой политики создало предпосылки для вмешательства со стороны противоборствующих партнеров США, включая Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты». Однако, по всей видимости, Болтон вел свою игру, собирая и систематизируя материал на посту советника по национальной безопасности, которым он фактически стал шантажировать Трампа. С позиции, которую ранее занимали Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, определявшие внешнюю политику при президентах Никсоне и Картере. Болтон «зазвездился». Он уже запланировал серию интервью с телеканалами для продвижения своих воспоминаний, намерен отправиться в пресс-тур раздавать автографы. Хотя у него нет внешнеполитических успехов, он имеет «меч», которым может ранить Трампа в год перевыборов, если, конечно, его план с мемуарами будет реализован. Нетрудно догадаться, кому это в США сейчас выгодно.