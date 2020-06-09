Пекин, , 09:30 — REGNUM Китай надеется, что Великобритания не станет вмешиваться в дела Гонконга. Такое мнение 9 июня высказал министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе со своим коллегой из Британии Домиником Раабом, передает китайское внешнеполитическое ведомство.

«Гонконг относится исключительно ко внутренней политике Китая, не подлежит вмешательству извне», — заявил во время разговора глава МИД КНР.

Также министр указал, что Британия является постоянным членом Совбеза ООН и потому должна быть примером в вопросе уважения принципов международных отношений и невмешательстве во внутренние дела других государств.

При этом Ван И подчеркнул, что Китай за свою историю ни разу не вмешивался во внутренние дела Великобритании.

«Точно так же китайская сторона надеется, что Великобритания будет уважать конституцию КНР и уважать законное право Китая защищать государственную безопасность на своей территории», — сказал министр иностранных дел КНР.

При это он добавил, что разрабатываемый в настоящее время закон о защите национальной безопасности Гонконга призван привести к ответственности ставящих по угрозу национальную безопасность малочисленных радикальных сторонников т.н. «независимости» Гонконга и террористов, и поможет лучше обеспечивать права и свободы жителей автономии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Кэрри Лэм заявила, что Гонконг не способен постоянно жить в условиях хаоса.