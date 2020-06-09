Тбилиси, , 09:27 — REGNUM Армия Грузии после 2008 года стала гораздо сильнее при поддержке США и НАТО. Об этом 8 июня в интервью телеканалу «Палитра» заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили.

Глава минобороны сообщил, что военнослужащие в вооруженных силах Грузии несколько лет обучаются по американской программе GDRP. Когда этот курс будет полностью завершен, грузинские солдаты смогут готовиться по ней без помощи зарубежных инструкторов.

«Я могу ответственно заявить, что наша армия сегодня гораздо сильнее, чем в 2007 или 2008 году. Это оценка наших стратегических партнеров — США, других государств 3 членов НАТО, — сказал Гарибашвили. — Уровень подготовки наших войск, наших военных почти удвоился или даже больше».

Министр обороны добавил, что грузинская армия заканчивает полный переход на вооружение НАТО.

Напомним, грузинская армия начала интенсивно наращивать свою силу в 2007 году. Тогда военный бюджет был увеличен в 30 раз по сравнению с предшествующим годом. Обученные американскими инструкторами грузинские военные в августе 2008 года напали на жителей Южной Осетии. Вскоре после того как в регион ввела регулярные войска Россия, грузинская армия стремительно отступила.

Итогом агрессии Тбилиси стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.