Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Американские санкции в отношении транспортной компании из Ирана IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), владеющей более чем сотней судов, и её дочерней компании E-Sail (E-Sail Shipping Company Ltd, базирующаяся в Шанхае), которые были анонсированы еще полгода назад, вступили в силу с 8 июня. Об этом 9 июня сообщается в распространенном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Как утверждают США, санкции против указанных компаний вводятся ввиду того, что они якобы причастны к поставкам элементов, которые связаны с программой распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Санкции сегодня вступают в силу. Полгода назад я анонсировал, что США вводят санкции против данных компаний на основании исполнительного указа 13 382, который касается лиц, распространяющих ОМУ, и их сторонников», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Также в нем отмечается, что санкции были отсрочены на 180 дней для поиска альтернативных путей поставок гуманитарных товаров в Иран, и теперь те, кто таковыми занимается, должны это делать без участия указанных иранских компаний.

«Правительства, компании или частные лица, которые продолжат сотрудничество с данными компаниями, могут столкнуться с санкциями США (в вопросах о нераспространении) ОМУ», — подчеркивает в своем заявлении Помпео.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года США в полном объеме восстановили антииранские санкции, под которые попали поставки Тегераном нефти и свыше 700 компаний, банков и физических лиц.