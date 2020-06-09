Вашингтон, 9 июня 2020, 09:10 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу во время массовых протестов, прокатившихся по стране из-за смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда и быстро переросших в беспорядки, советовали в целях безопасности укрыться в подземном бункере. Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает 9 июня CNN.
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По его словам, рекомендации американскому лидеру отправиться в безопасную часть Белого дома в ночь на 30 мая дала Секретная служба США.
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Издание отмечает, что сам глава Белого дома на прошлой неделе отрицал, что спускался в бункер для своей безопасности.
Американский лидер заявил, что спускался в бункер, но «для инспекции», чтобы осмотреть его, и пробыл там в течение очень короткого промежутка времени.
Как сообщало ИА REGNUM, толпа протестующих находилась возле Белого дома в Вашингтоне с вечера 29 мая до поздней ночи на 30 мая. Серьёзных беспорядков при этом зафиксировано не было.
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