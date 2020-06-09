Москва, , 08:56 — REGNUM Америка завралась сама себе, как со стороны тех, кто убил негра Джорджа Флода, так и со стороны тех, кто грабит и мародерствует, оправдывая себя борьбой с рабством, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Этот черный протест тоже лживый. Он абсолютно фальшивый изнутри. Не встали они ни за каких своих предков, это ложь. На самом деле эти вещи стали для них оправданием их собственного беспредела. Они живут так, потому что им удобно так жить… Вот эта деструкция внутренняя, беспредел, всегда находит себе оправдание», — заявил Михеев, отметив, что одно дело бороться с рабством, а другое — грабить магазины.

Одно дело просто «грабить магазин», а другое дело «грабить магазин из мести за 200 лет рабства». И это естество людей, выскальзывающее наружу намного глубже марксизма и классовой теории, и носит метафизический характер, отмечает эксперт.

«Не надо идеализировать этих людей, как не надо идеализировать тех, кто в них стреляет. И те, и другие лгут, и лгут они самим себе. В этом смысле, тот цирк, который они делают из канонизации Флойда… то ли смеяться, то ли плакать. Человек семикратно был судим, то есть совершенно сознательно вел такой образ жизни, и из него делают святого», — продолжил Михеев.