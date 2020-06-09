Амстердам, , 08:54 — REGNUM Во второй половине дня 8 июня в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) прокуратура Нидерландов отчиталась о ходе следствия по делу малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17), сбитого над Донбассом в 2014 г.

Так, прокуратура рассказала о проведённых по запросу Международной следственной группы на Украине испытаниях ракет системы «Бук». Данные испытаний показали сходство воздействия взрыва «Бука» на металл с обнаруженными на остатках «Боинга» следами. По мнению прокуратуры, эти сходства подтверждают, что «Боинг 777» был сбит именно ракетой системы типа «Бук».

Прокурор Вард Фердинандюссе также сообщил об обнаруженных в остатках самолёта и в телах экипажа 370 металлических частицах, также подтверждающих поражение самолёта ракетой системы «Бук». Фердинандюссе подтвердил, что боеголовка ракеты содержит в общей сложности 8000 таких частиц. Данную разницу он объяснил тем, что многие частицы или разлетелись во время взрыва, или были потеряны в ходе спасательных работ и последующей транспортировки остатков «Боинга 777» в Нидерланды.

Кроме того, прокурор рассказал об электронных вещдоках, вроде перехваченных телефонных переговоров и фото‑ и видеоматериалов. По словам Фердинандюссе, тщательная проверка не даёт оснований полагать, что эти материалы не подвергались какой-либо обработке и потому не могут быть приняты к рассмотрению.

Наконец, прокурор снова заявил о попытках РФ помешать ходу следствия. В частности, он утверждал, что якобы «проплаченные Россией лица распространяют липовые материалы о подоплёке дела MH17».

«Боинг 777» (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур) был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову, и трём его подчиненным — С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта.