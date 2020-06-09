Париж, , 08:46 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул в интервью, что жизнь «полна требований и непредвиденных событий», передает BFM TV.

«Жизнь полна требований, но также и неожиданностей. Что касается меня, я служил своей стране и считаю себя активистом демократии», — заявил он, отвечая на вопрос о своем будущем.

По его словам, нынешний глава государства Эммануэль Макрон мог бы максимально использовать эту политическую ситуацию, но он этого не сделал.

«Он не создал новую политическую силу или коалицию. Его позиция состояла в том, что партии больше не должны играть роль в демократической жизни. Теперь его собственная партия лишена какого-либо местного истеблишмента. Мы можем измерить это на следующих муниципальных выборах. Я, со своей стороны, считаю, что без партий, без активной организации граждан настоящей демократии не будет», — отметил Франсуа Олланд.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп отправится в департамент Эсон во вторник утром, 9 июня, чтобы встретиться с полицейскими, которые работают в труднодоступных районах.

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