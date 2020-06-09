Лондон, , 08:45 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддержит протестующих, которые игнорируют правила социального дистанцирования и нарушают закон.

«Я не поддержу тех, кто нарушает правила социального дистанцирования по очевидным причинам: мы рискуем получить новую волну в момент, когда мы добились такого прогресса», — сказал Джонсон.

Премьер добавил, что также он не поддерживает тех, кто нарушает закон, нападает на полицейских и свергает памятники. Те, кто это делают, «почувствуют на себе всю силу закона», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил, что граждане имеют право мирно выражать свое мнение, но нападения на полицейских являются недопустимыми.

Накануне, 8 июня, в Лондоне в ходе разгона акции протеста против расовой дискриминации пострадали 35 сотрудников полиции.

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