Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Депутаты парламента Грузии снизили размер штрафа за нарушение масочного режима. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба законодательного органа.

Соответствующий законопроект рассмотрел парламентский комитет по правовым вопросам. Вместо суммы штрафа в размере 50 лари (около $17) теперь физическому лицу придется заплатить 20 лари (около $7). Для юридических лиц размер штрафа оставили на уровне 500 лари (около $167).

«Чрезвычайное положение отменяется вместе с масштабными ограничениями. Теперь нам нужно продолжать противодействовать этой пандемии», — прокомментировал законопроект председатель комитета Анри Оханашвили.

Он добавил, что решение снизить штраф принято, так как закон принимают, чтобы добиться соблюдения правила, а не причинить жителям сильный экономический ущерб.

Напомним, в Грузии после снятия основных карантинных ограничений население призвали носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах и других закрытых людных местах. В новом законопроекте предусмотрен штраф за нарушение этого требования.

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