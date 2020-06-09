Москва, 9 июня 2020, 08:35 — REGNUM Расовые конфликты в США имеют прочную историческую основу, поскольку против негров было осуществлено преступление, сопоставимое с геноцидом, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам режиссера, это одно из самых жестких преступлений в мировой истории на уровне геноцида, сопоставимое с преступлениями нацизма. Поэтому, по словам Шанхазарова, протесты в США, которые сейчас развернулись после убийства негра белым полицейским, имеют под собой исторические основания. Поэтому не стоит удивляться, что протесты перекинулись на Великобританию или Бельгию.