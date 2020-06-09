Москва, , 08:35 — REGNUM Расовые конфликты в США имеют прочную историческую основу, поскольку против негров было осуществлено преступление, сопоставимое с геноцидом, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«По оценкам западных историков, американских историков, было вывезено 12 млн человек, из них четверть погибла в пути. Считается, что еще порядка 10 млн погибли в процессе доставки их к берегу. Когда они попадали туда средняя продолжительность их существования на плантациях была семь лет. Африканские ученые несколько завышено считают, что африканский континент потерял 100 млн человек. Но я думаю, что 10 млн при доставке только уничтоженных — это уже достаточно», — заявил Шахназаров.

По словам режиссера, это одно из самых жестких преступлений в мировой истории на уровне геноцида, сопоставимое с преступлениями нацизма. Поэтому, по словам Шанхазарова, протесты в США, которые сейчас развернулись после убийства негра белым полицейским, имеют под собой исторические основания. Поэтому не стоит удивляться, что протесты перекинулись на Великобританию или Бельгию.