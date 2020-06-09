Сеул, , 08:37 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и Венгрии провели 8 июня телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, расширение двустороннего сотрудничества и трагедию на Дунае. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора Кан Гён Хва поблагодарила правительство Венгрии за то, что оно разрешило въезд на территорию страны южнокорейским предпринимателям и за помощь в возвращении граждан Южной Кореи на родину.

В свою очередь, Петер Сийярто подчеркнул важность двусторонних отношений, отметив, что в 2019 году Южная Корея стала крупнейшим иностранным инвестором в Венгрии.

Также стороны обсудили памятную церемонию, посвященную жертвам трагедии на реке Дунай и состоявшуюся 29 мая, а также договорились приложить усилия для нормализации двустороннего сотрудничества после пандемии коронавируса.

Напомним, что 29 мая 2019 года теплоход Viking Sigyn столкнулся с туристическим катером. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек удалось спасти, один человек — числится без вести пропавшим.