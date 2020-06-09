Прага, , 08:45 — REGNUM Утечка секретной и дипломатической информации в СМИ является для Чехии «важнейшей трудностью», об этом говорит ситуация с высылкой из страны российских дипломатов. Такое заявление сделал пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек вечером 8 июня в эфире Radio Z.

«Важнейшая трудность, которая требует решения на будущее, это тот факт, что в Чехии происходит утечка секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатической информации», — сказал Овчачек.

По его словам, если бы утечки не было, в инциденте с дипломатами спокойно разобрались бы тайная служба или полиция. Однако после появления в пражском еженедельнике Respekt материала о том, что российский дипломат якобы ввёз в чемодане яд для отравления чешских политиков, возникла шумиха, дело превратилось в политическое.

Овчачек добавил, что журналистов в таких случаях втягивают в некие чужие игры. К сотрудникам различных структур также возникают вопросы: почему закрытые сведения оказываются у их приятелей в СМИ, а затем — на страницах газет?

«Это происходит фактически каждую неделю», — уточнил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чехия выслала двух российских дипломатов в связи с якобы доставкой в страну яда рицина, которым предполагалось отравить чешских чиновников за снос памятника маршалу Ивану Коневу. Российская сторона категорически отвергла подобную версию, а позднее её недостоверность подтвердил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В МИД России заявили, что некоторая часть чешской элиты целенаправленно портит отношения с Москвой.

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