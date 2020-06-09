Париж, , 08:25 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выступил за «терпимость к расизму во французских правоохранительных органах», передает BFM TV.

Во Франции состоялось несколько демонстраций, осуждающих расизм и насилие со стороны полиции.

«Этот крик, я слышу. Этот крик, как и многие французы, находит во мне резонанс. Расизму нет места в нашем обществе, нет места в Республике. Ни один расист не может носить полицейскую форму с достоинством», — заявил глава МВД Франции, прежде чем раскрывать группу мер, чтобы ответить на недавние обвинения в расизме и жестокости полиции.

Министр внутренних дел заявил, что выступает за систематизацию санкций в случае инцидентов расистского характера.

«Мы должны действовать в соответствии с этим чувством безнаказанности. Каждое подозрение должно вести к расследованию, а каждая вина — к санкции», — отметил Кристоф Кастанер.

Министр внутренних дел также объявил о начале «углубленной реформы инспекций министерства для большей независимости» полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп отправится в департамент Эсон во вторник утром, 9 июня, чтобы встретиться с полицейскими, которые работают в труднодоступных районах.

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