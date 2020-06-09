Киев, 9 июня 2020, 08:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы обществу было легче бороться с COVID-19. Об этом он заявил 9 июня в интервью изданию «Европейская правда».
Зеленский отметил, что таким образом он мог бы изменить настроения в обществе.
По словам Зеленского, заразиться было несложно, но в его окружении решили, что это «перебор».
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня на Украине выявили 27 462 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 12 195 человек, от последствий болезни скончались 797 пациентов.
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