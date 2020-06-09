Киев, , 08:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы обществу было легче бороться с COVID-19. Об этом он заявил 9 июня в интервью изданию «Европейская правда».

«Я предложил нашим: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — рассказал он.

Зеленский отметил, что таким образом он мог бы изменить настроения в обществе.

«Чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрём», — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, заразиться было несложно, но в его окружении решили, что это «перебор».

"Меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня на Украине выявили 27 462 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 12 195 человек, от последствий болезни скончались 797 пациентов.

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