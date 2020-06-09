Амстердам, , 08:18 — REGNUM В телах членов экипажа потерпевшего крушение самолета Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году нашли стальные осколки, заявил в ходе слушаний в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) нидерландский прокурор Тейс Бергер, передает телеканал ABC.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — сказал прокурор.

По его словам, найденные осколки имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38. Еще один фрагмент в форме бабочки обнаружили в кабине капитана воздушного судна, добавил прокурор.

Как сообщает ИА REGNUM, самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы без участия России занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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