Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов понимает алтайский язык и может, в случае необходимости, даже работать переводчиком. Об этом он заявил в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым. Последний опубликовал видео церемонии на своей странице в «Инстаграм».

"Где мы ездили, там женщина-алтайка продаёт воду. И я с ней спокойно общался на татарском. Она меня понимает, я — её. Понятно, что надо медленно говорить, но при необходимости вы можете меня использовать, как переводчика», — отметил он.

Напомним, глава Татарии прибыл в Горный Алтай 8 июня. Как сообщало ИА REGNUM, подписанный главами двух регионов документ позволит расширить торгово-экономическое, научно-техническое взаимодействие и создать благоприятные условия для развития туристических и культурных связей.

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