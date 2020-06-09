Санкт-Петербург, , 08:13 — REGNUM Из состава правительства Санкт-Петербурга выведены двое глав комитетов городской администрации — председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Это произошло после внесения губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым изменений в постановление «О формировании правительства Санкт-Петербурга». Капитанов и Григорьев остаются на своих постах в соответствующих комитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норму об исключении глав комитетов из состава правительства поддержали депутаты Заксобрания Петербурга.

Отныне в состав правительства города будут входить только сам губернатор, вице-губернаторы и представитель Смольного в Заксобрании. Прежде в правительстве также были единичные квоты для глав районных администраций и комитетов, конкретные персоналии периодически менялись.

Теперь в составе правительства города — губернатор Александр Беглов, 11 его заместителей и представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков.

По данным СМИ, вскоре на место исключенных из правительства Капитанова и Григорьева придут двое новых вице-губернаторов, их фамилии пока неизвестны.

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