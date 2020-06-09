Чита, , 07:13 — REGNUM В Забайкальском крае с 9 июня вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий штормового ветра, от которого 13 мая в регионе больше всего пострадала Чита. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба, они уже всё осмотрели и оценили. Ущерб составил порядка 106 млн рублей. С 9 июня будет введён режим ЧС, начнём восстанавливать объекты», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александра Жужурина.

Напомним, правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина рассмотрит вопрос о помощи Забайкалью в восстановлении пострадавших от удара стихии значимых социальных объектов и жилых домов.

В настоящее время краевые власти также уже собрали необходимые документы для запроса поддержки из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Забайкальском крае сбылся прогноз синоптиков о сильном ветре. Его порывы, достигающие в Чите 27 м/с, были настолько стремительны, что с лёгкостью срывали крыши с многоэтажных домов, валили деревья, и поднимали плохо закреплённые железные гаражи.

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