Сеул, , 06:50 — REGNUM Южная Корея призывает КНДР не закрывать имеющиеся между странами каналы связи, заявил официальный представитель министерства объединения Республики Корея на брифинге для журналистов.

«Эти телефонные линии между Югом и Севером являются основным инструментом поддержания связи и должны быть сохранены в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», — отметил он.

Также представитель министерства отметил, что Южная Корея якобы продолжает придерживаться всех договоренностей с КНДР и пытается разрядить обстановку на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило о закрытии всех линий связи между КНДР и Республикой Корея. Поводом для этого послужили провокации Сеула, связанные с отправкой агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство КНДР.

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