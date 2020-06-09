Горно-Алтайск, , 06:13 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал с коллегой из Татарии Рустамом Миннихановым соглашение о сотрудничестве. Последний прибыл в горную республику 8 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Алтая, документ позволит регионам расширить торгово-экономическое, научно-техническое взаимодействие и создать благоприятные условия для развития туристических и культурных связей.

По словам Олега Хорохордина, два субъекта уже сотрудничают в разных направлениях. В частности, в сфере авиасообщения, туризма, фармацевтического кластера.

«Совместными усилиями мы можем эффективно решать вопросы импортозамещения, привлечения инвестиций и выстраивать долгосрочные перспективы для социально-экономического развития наших регионов», — добавил он.

Рустам Минниханов заявил о необходимости в ближайшие три месяца подготовить дорожную карту с чётко прописанными мероприятиями. По его словам, Татария поставляет в Горный Алтай продукцию на сумму около 450 млн рублей, но по узкой номенклатуре, поэтому необходимо их расширять.