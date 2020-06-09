Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Представители демократического меньшинства в Конгрессе США потребовали от президента США Дональда Трампа немедленно демонтировать ограждение, установленное на прошлой неделе вокруг площади Лафайет-сквер в связи с протестами в Вашингтоне. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Из сообщения следует, что на имя президента США было направлено письмо, в котором лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер и Пелоси призвали «немедленно открыть для общественности Лафайет-сквер, которая уже давно является местом, где американцы могут собираться и осуществлять свои конституционные права в непосредственной близости от Белого дома».

По словам подписантов, «Лафайет-сквер должна оставаться символом свободы и открытости, а не местом, за которым лидер исполнительной ветви власти дрожит от страха перед протестующими, которые требуют справедливости».

В письме говорится, что возведение мощного ограждения превращает «уникальный, расположенный в самом сердце столицы нашей страны парк в нечто, похожее на милитаризованную зону, лишает граждан доступа в парк и направляет самые ужасные сигналы американской общественности и людям во всем мире».

Авторы письма считаю, что утверждение администрации о закрытии Лафайет-сквера по соображениям безопасности, не является достаточным оправданием для осуществления подобных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ни слезоточивый газ, ни резиновые пули не применялись для разгона протестующих с площади Лафайет-сквер, сообщила 3 июня журналистам Кейли Макинэни, пресс-секретарь Белого дома.

Читайте ранее в этом сюжете: У Белого дома никого не травили слезоточивым газом – пресс-секретарь Трампа