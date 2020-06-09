Москва, , 05:54 — REGNUM В ходе анализов тел команды рейса MH17 найдено 29 стальных осколков, один из них по форме напоминает бабочку, которая якобы может являться частью ракеты «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер на суде по делу о крушении лайнера, передает телеканал ABC News.

Бергер отметил, что анализ извлеченных фрагментов проводил Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI). Прокурор добавил, что в обломках самолета и телах погибших, в том числе и членов команды, удалось найти только 370 осколков из 8 тысяч. Два из всех обнаруженных осколков визуально напоминают бабочку. Один из этих осколков извлечен из передней части кабины лайнера, а другой — из тела командира экипажа MH17.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2020, в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме возобновились слушания по делу о крушении малайзийского авиалайнера Boeing (рейс MH17), который потерпел крушение в 2014 году.

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