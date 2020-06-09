Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр поддерживает введение в стране запрета на применение полицейскими удушающих захватов. О том, что их применение допустимо лишь в случаях, когда жизни полицейского угрожает опасность, Барр 8 июня заявил в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, нам нужно запретить удушающие захваты», — сказал Барр. По его словам, среди полицейских управлений страны есть общее согласие относительно того, что в деятельности полиции необходимы ясные стандарты. В их создании, как считает министр, «активную роль должны играть федеральные власти».

Как сообщало ИА REGNUM, удушающий приём при задержании будет запрещён на территории американского штата Нью-Йорк. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, работа полиции в Нью-Йорке будет реформирована, и в публичную плоскость также будут выведены дисциплинарные взыскания служителей правопорядка.

Напомним, на удушающий приём при задержании уже введён запрет в некоторых субъектах США, в частности в Миннеаполисе — городе, где из-за применения такого приёма полицейским погиб человек чернокожий Джордж Флойд. Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей территории США и в других странах.

Читайте также: Во Франции запретят удушающий приём при задержании

Читайте ранее в этом сюжете: Удушающий приём при задержании может попасть под запрет в Нью-Йорке