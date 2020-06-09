Лондон, , 04:09 — REGNUM Великобритания и Япония 9 июня начинают переговоры о заключении соглашения по свободной торговле между странами и надеются довести процесс до подписания документа ещё до конца 2020 года. Об этом говорится в коммюнике, распространённом министерством внешней торговли Великобритании.

В документе отмечается, что за основу будущего соглашения взята договоренность 2018 года между Японией и Евросоюзом, когда Великобритания ещё являлась его членом. Новое соглашение Лондон и Токио рассчитывают значительно улучшить, гарантировав партнёру дополнительные взаимные преимущества в отдельных областях бизнеса, в частности, в электронной торговле.

«Великобритания и Япония привержены амбициозному графику, гарантирующему заключение соглашения, которое вступит в силу до конца 2020 года», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания готовит «большой пакет уступок» для США, чтобы продвинуться в переговорах по соглашению о свободной торговле.

Второй этап переговоров Великобритании и США, стартовавших в мае, начнётся 15 июня.

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