Лондон, , 04:08 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что протестующие, которые устроили 6 и 7 июня столкновения с полицией в Лондоне, «столкнутся со всей силой закона». Об этом Джонсон заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Я должен ясно сказать, что те, кто нападает на государственное имущество или полицию, кто ранит полицейских, пытающихся обеспечить безопасность всех нас, столкнутся со всей силой закона», — заявил он.

По словам Джонсона, это будет сделано ещё и потому, что они наносят вред «тому делу, которое, по их утверждениям, они представляют», фактически «берут в заложники мирный процесс и подрывают доверие к нему в глазах многих, кто в ином случае мог бы поддержать его».

Также Джонсон подчеркнул, что не будет поддерживать тех, кто «пренебрегает правилами социального дистанцирования» в то время, как удалось «добиться огромного прогресса», но есть риск получить новые инфекции.

«Я не буду поддерживать или прощать тех, кто нарушает закон, нападает на полицию или оскверняет общественные памятники», — сказал он

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждане имеют право мирно выражать свое мнение, но нападения на полицейских являются недопустимыми.

«Эти демонстрации были подорваны бандитизмом, и они являются предательством дела, которому они призваны служить», — отметил Джонсон.

Также Джонсон осудил снос памятника Эдварду Колстону, меценату и политику XVIII века, разбогатевшему на торговле рабами, который 7 июня тысячи защитников чернокожих снесли и утопили в бристольской гавани.

Напомним, в Великобритании манифестации 6 и 7 июня, в которых приняли участие более 100 тысяч человек, носили в основном мирный характер. Однако в Лондоне они переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали около пятидесяти сотрудников Скотленд-Ярда.

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