Каракас, , 01:44 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар якобы находится в Венесуэле, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 8 июня сообщается на сайте представительства возглавляемой им структуры в США.

По данным политика, Хафтар прибыл в Венесуэлу 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня телеканал Al-Arabiya передал информацию о том, что сообщил, глава правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж направился в Москву.

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