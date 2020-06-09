Виндхук, , 01:31 — REGNUM Президент Намибии Хаге Геингоб осудил расовую дискриминацию в США и ущемление прав чернокожего населения, сообщает Синьхуа.

«Мы боролись с расизмом в нашей освободительной борьбе, и как страна мы никаким образом не поддержим дискриминацию людей по цвету кожи. Мы поддерживаем тех, кого угнетают», — заявил он.

Также президент Намибии сравнил расизм с онкологическими заболеваниями, с которыми нужно бороться всем человечеством. Он также порадовался тому, что многие политические и общественные деятели мира осудили расовую дискриминацию в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в бельгийской столице Брюсселе прошла акций протеста против полицейского произвола и расовой дискриминации в США. Протестная акция переросла в уличные беспорядки и столкновения с полицией. В результате происшествия пострадали 37 полицейских.

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