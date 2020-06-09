Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Мирное урегулирование в Афганистане и совместную борьбу с пандемией коронавируса нового типа обсудили в рамках телефонного разговора президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 8 июня сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба Белого дома.

Стороны также проговорили вопросы противостояния терроризму, в особенности на территории стран Ближнего Востока. Трамп и Столтенберг пришли к общему мнению, что все стороны конфликта в Афганистане должны немедленно возобновить межафганские мирные переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в ходе нападения в провинции Кунар на востоке Афганистана были уничтожены девять боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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