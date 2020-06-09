Пхеньян, , 01:16 — REGNUM Северная Корея намерена заблокировать все линии связи с Южной Кореей с 9 июня в связи с южнокорейской провокацией на границе, связанной с раздачей антиправительственных листовок. Об этом уведомляет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Власти Южной Кореи, под пакостным предлогом уклоняясь от своей серьезной ответственности, якобы нет другого выхода, молчаливо одобряли антиреспубликанское враждебное действие подонков и приводили межкорейские отношения к катастрофической конечной точке», — говорится в сообщении.

В связи с этим руководство КНДР сочло, что с властями Южной Кореи невозможно вести диалог. Поэтому с 12 часов (по местному времени) 9 июня Северная Корея отключит все коммуникационные линии, по которым велся диалог между странами.

«Нынешние меры являются шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных», — подчеркивает ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея пригрозила расторгнуть достигнутое с Южной Кореей соглашение о снижении напряженности на границе. Это было связано с широкой агитацией перебежчиков из КНДР в Республику Корея и раздачей антиправительственных листовок, в которых оскорблялось высшее руководстве КНДР.

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