Миннеаполис, США, 9 июня 2020, 00:45 — REGNUM Семью чернокожего Джорджа Флойда, убитого полицейскими в ходе задержания 25 мая, посетил бывший вице-президент США и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах Джо Байден. Об этом 8 июня сообщил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крэмп на своей странице в Twitter.
Крэмп отметил большую важность этого поступка.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с братом Джорджа Флойда.
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