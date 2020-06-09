Миннеаполис, США, , 00:45 — REGNUM Семью чернокожего Джорджа Флойда, убитого полицейскими в ходе задержания 25 мая, посетил бывший вице-президент США и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах Джо Байден. Об этом 8 июня сообщил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крэмп на своей странице в Twitter.

Крэмп отметил большую важность этого поступка.

Бенджамин Крэмп «Он (Байден) слушал, чувствовал их боль и разделял их горе. Это сострадание имело колоссальное значение для скорбящей семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с братом Джорджа Флойда.

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