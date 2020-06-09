Тегеран, , 10:01 — REGNUM 6 июня начальник международной полиции Ирана бригадный генерал Хади Ширзад и посол Испании в Тегеране Лопес Бускетс обсудили ускорение осуществления операций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ширзад подробно остановился на правоохранительной дипломатии и международной полицейской деятельности, заявив, что иранская полиция всегда подчеркивала ускорение реализации требований иранских граждан в других странах, особенно в государствах-членах Интерпола.

Он также разъяснил цели и задачи иранской полиции в международном секторе и выступил за совместное сотрудничество в различных странах. Ширзад представил свои предложения по укреплению отношений и использованию возможностей испанского посольства.

Бускетс, со своей стороны, выразил готовность к созданию возможностей и устранению препятствий, направленных на достижение поставленных целей. По его словам, правоохранительная дипломатия должна действовать эффективно в интересах обеспечения безопасности международного сообщества.