Дамаск, , 23:41 — REGNUM Очередное совместное патрулирование провели в Сирии российские и турецкие военные, сообщил 8 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской республике Александр Щербицкий.

Он отметил, что патрулирование было проведено на территории провинции Хасака в рамках положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

Напомним, на основании этого меморандума была прекращена турецкая военная операция против сирийских курдов. Патрулирование проводится для обеспечения отвода курдских вооруженных подразделений от границы Турции.

Начальник российского Центра также сообщил, что подразделения российской военной полиции провели за минувшие сутки патрулирование нескольких маршрутов на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

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