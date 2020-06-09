Сургутский район, Югра, , 00:00 — REGNUM В Сургутском районе Югры, на который приходится большинство заражений коронавирусной инфекцией, голосование по поправкам в Конституцию России постараются провести под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В Сургутскую территориальную избирательную комиссию уже доставили 83 тысячи бюллетеней для голосования. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрея Чижова, волеизъявление в помещениях никуда не делось: там будут формироваться потоки избирателей с соблюдением всех санитарных норм. Однако, чтобы избежать скопления людей в помещениях, урны для голосования будут установлены прямо у домов избирателей, на свежем воздухе. И желательно таких придомовых участков сделать больше, считает Андрей Чижов, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в районе.

Отмечается, что в Югре 10 июня стартует досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Члены избирательных комиссий отправятся в труднодоступные поселения на катерах и вертолётах. Официальная дата голосования — 1 июля 2020 года.