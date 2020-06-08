Аддис-Абеба, , 23:21 — REGNUM Решение уйти в отставку приняла спикер сената Эфиопии Кериа Ибрагим, передаёт 8 июня Fana.

Глава верхней палаты парламента заявила, что таким образом выражает своё несогласие с решением перенести из-за эпидемиологической ситуации дату всеобщих выборов в стране.

Ибрагим «Я не могу быть соучастником нарушения конституции и появления диктаторского правительства».

Политик назвала перенос даты выборов «исторической ошибкой».

Напомним, всеобщие выборы в Эфиопии должны были состояться 29 августа, но их перенесли из-за пандемии. Полномочия действующего правительства истекают 10 октября 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Всеобщие выборы в Эфиопии отложены на неопределенный срок