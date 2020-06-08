Бишкек, , 22:15 — REGNUM По информации киргизских госорганов, из Киргизии в Казахстан в январе — сентябре 2019 года было поставлено товаров на 18 млрд тенге (около 3,1 млрд рублей), а по данным казахской стороны — 186 млрд тенге (более 31,8), передает «Zakon.kz».

То есть показания экспорта-импорта различаются более чем в 10 раз. А с учетом занижения стоимости товаров (в некоторых случая — в 400 раз) и лжетранзита (до 20% от объема потока товаров) расхождения будут еще большими.

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Также казахские таможенники зафиксировали многочисленные случаи оформления киргизстанскими перевозчиками товаросопроводительных документов на фиктивных получателей.

Кроме того, казахские госорганы выяснили, что объем китайских товаров, ввозимых из Киргизии в Казахстан и Россию, в два с лишним раза превышает объем официального импорта в Киргизию из Китая.

Так, только за 2019 год из Китая в Киргизию официально было завезено только 75 тысяч тонн товаров, но при этом из Киргизии в Казахстан и Россию проследовало в уже 149 тысяч тонн китайской продукции.

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