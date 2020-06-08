Ашхабад, , 22:07 — REGNUM Министр промышленности и строительного производства Туркмении Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Рашид Мередов обсудили с председателем комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым вопросы сотрудничества с компаниями Ленинградской области, передает пресс-служба туркменского МИДа.

Российская и туркменская делегации акцентировали внимание на ходе реализации ранее одобренной «дорожная карты» взаимодействия между правительствами Туркмении и руководством города Санкт-Петербурга на ближайшие пять лет.

При этом участники видеоконференции отметили, что компании из Санкт-Петербурга активно работают в Туркмении в сферах проектирования и строительства автомагистралей и селезащитных сооружений, а также пытаются наладить сотрудничество в промышленности, судостроении и иных областях.