Москва, , 21:57 — REGNUM Первый обширный комментарий дал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в связи с успешным запуском в США пилотируемого корабля Crew Dragon от компании SpaceX. Комментарий опубликован 8 июня в колонке колонке для журнала Forbes.

Рогозин отметил, что в связи с запуском Crew Dragon в адрес Роскосмоса от зарубежных партнёров поступали лишь насмешки, хотя, по мнению главы госкорпорации, американским специалистам уместнее было бы поблагодарить советских разработчиков и российских инженеров, создавших и модернизировавших «Союз», который является самым надёжным пилотируемым космическим кораблём в мире.

Также глава Роскосмоса напомнил, что в период с 2011 года и до полёта Crew Dragon до Международной космической станции (МКС) можно было долететь только на «Союзах» Рогозин сравнил надёжность корабля с автоматом Калашникова, который востребован даже на фоне появления несметного количества более современных видов оружия. Как и «Калашников», корабль «Союз» надёжен и ещё долгое время останется одним из востребованных российских брендов.

Как пояснил Рогозин, успех кого-то в космической отрасли не означает, что у России должен пропасть свой пилотируемый космический корабль. «Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаёмся и поныне», «заявил глава Роскосмоса.

По словам главы Роскосмоса, Илон Маск 30 мая «испортил настроение» только своим соотечественникам из компании Boeing, начав раньше них лётные испытания. К этой войне корпораций в космической отрасли Россия и Роскосмос не имеют ни малейшего отношения.

Рогозин напомнил, что в России давно и без перерыва работает и совершенствуется национальная транспортная система, при этом специалисты корпорации одновременно создают новый, ещё более надёжный и совершенный космический корабль. Глава Роскосмоса искренне пожелал американским инженерам заработать такую же репутацию в космической отрасли, как российские корабли и поделился планами госкорпорации относительно новых разработок, которые ведёт новая команда специалистов, собранная им в Роскосмосе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гендиректор Роскосмоса, глава NASA и главы космических агентств Канады, Европы и Японии намерены обсудить планы по изучению Луны.

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