Триполи, , 21:53 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА), действующая под руководством маршала Халифы Хафтара, меняет свою стратегию и начинает активно применять боевую авиацию, заявил 8 июня на пресс-конференции в Бенгази официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«Армия применит новую стратегию, будет активно действовать авиация», — сказал он.

Кроме того, Ахмед аль-Мисмари заявил, что отряды Правительства национального согласия (ПНС), установив контроль над городом Тархуна в 65 км к юго-востоку от Триполи, совершили массу преступлений.

«Поддерживаемые Турцией экстремистские группировки вершили там «антиисламские» преступления. Они грабили, захватывали чужую собственность, унижали достоинство граждан», — сказал аль-Мисмари.

По его словам, город вынуждены были покинуть свыше 20 тыс. человек. На фоне этого официальный представитель ЛНА призвал страны «НАТО отреагировать на атаки Турции».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Каире была обнародована инициатива по преодолению кризиса в Ливии, предусматривающая полное прекращение огня, продолжение переговоров под эгидой ООН для постепенного налаживания полноценной мирной жизни страны. В тот же день эта инициатива была отвергнута представителями ПНС.

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