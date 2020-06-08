Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Белый дом подтверждает предварительную договорённость о проведении переговоров с Россией по стратегической стабильности, к которым также приглашают и Китай, сообщил 8 июня спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter, .

«Сегодня договорился с замминистра иностранных дел России Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне», — написал Биллингсли.

Стоит отметить, что при этом он не назвал точной даты переговоров и места их проведения.

Кроме того, он высказал сомнения в участии Китая в этих переговорах.

«Китай также приглашен. Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?» — указал Биллингсли.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о возможном продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, срок действия которого истекает в 2021 году.

Вашингтон настаивает на привлечении к этому договору также и Китая, но в Пекине всегда отвечают отказом.

Читайте ранее в этом сюжете: Истребители F-15E ВВС США получили возможность применять атомные бомбы