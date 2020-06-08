Бишкек, , 21:09 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил по телефону со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди ситуацию, связанной с передвижением большегрузных машин через киргизско-казахстанскую границу. Об этом сообщает пресс-служба киргизстанского МИДа.

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Главы внешнеполитических ведомств отметили важность создания благоприятных условий для предпринимателей Киргизии и Казахстана и необходимость устранения барьеров на пограничных пунктах пропуска.

При этом Айдарбеков призвал казахстанскую сторону соблюдать действующие нормы Евразийского экономического союза.

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