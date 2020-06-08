Москва, , 21:03 — REGNUM Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) смогут участвовать в разработке программы совместного социально-экономического развития регионов, сообщил в ходе совещания в понедельник глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он поручил в течение месяца развернуть специальную интернет-площадку, где эксперты и жители двух регионов смогут оставлять предложения и голосовать за них.

В программе планируется определить совместные проекты НАО и Архангельской области, которые будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. Документ также должен предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут пользоваться такие проекты.

«Через месяц мы должны уже запустить общественную площадку для того, чтобы получать предложения и с ними работать. Это предложения людей, которые живут в регионах, лидеров общественного мнения, тех профессиональных сообществ, которые их формируют. Мы будем смотреть предложения и с ними обсуждать», — сказал министр.

Как пояснил заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков, в августе прошлого года был запущен специальный сайт, где любой гражданин мог оставить предложения для включения в стратегию развития Арктики. По его словам, площадка оказалась востребованной, в ее работе приняли участие более 600 экспертов.

«Мы предлагаем на базе этого информационного ресурса создать специальную площадку для подачи экспертами и любыми гражданами предложений в программу совместного развития двух регионов», — уточнил Александр Крутиков.

Кроме того, с июля по октябрь планируется проводить тематические конференции по ключевым направлениям совместного развития регионов с участием некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, представителей коренных малочисленных народов. Итоговый проект программы будет представлен на общественное обсуждение.

«И нужно обязательно предусмотреть механизм общественного одобрения проекта такой программы гражданами двух регионов и на заседаниях законодательных собраний двух регионов. И вынести итоговый проект программы на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики», — добавил Александр Крутиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что в программу будет включен долгосрочный прогноз развития двух регионов с учетом их совместных проектов. Кроме того, в документе будут определены целевые показатели по развитию экономики, повышению качества жизни населения.

Программа будет включать несколько разделов. Одним из направлений совместного развития НАО и Архангельской области станут общие экономические проекты, в том числе в сфере обрабатывающей и добывающей промышленности, малого бизнеса. Отдельный акцент будет сделан на развитии инвестиционного климата регионов.

Вторым направлением станет развитие инфраструктуры: в этом разделе программы планируется предусмотреть проекты в области энергетики, транспортной инфраструктуры. «И здесь, конечно, ключевой акцент на развитии Северного морского пути и повышении транспортной доступности удаленных территорий», — пояснил Александр Крутиков.

В третий раздел войдут проекты по развитию социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования. По мнению заместителя министра, здесь важно обратить особое внимание на повышение доступности социальных услуг, особенно на удаленных территориях.

«И, конечно, четвертое направление — связано с традиционной хозяйственной деятельностью и защитой традиционного образа жизни коренных малочисленных народов», — цитирует слова Александра Крутикова агентство ТАСС.

Он добавил, что в дальнейшем структура программы может дополняться с учетом предложений жителей и экспертов.

По мнению временно исполняющего обязанности главы Архангельской области Александра Цыбульского, работа над такой программой позволит определить точки роста для каждого из двух регионов и правильно планировать совместные проекты. Он добавил, что сейчас существующая между регионами конкуренция снижает возможный эффект от реализации проектов.

Временно исполняющий обязанности главы НАО Юрий Бездудный также поддержал формат работы, добавив, что общая работа регионов даст новый стимул для развития не только новых, но и уже существующих проектов.

Как уточнил Александр Козлов, координировать разработку программы будет федеральный штаб во главе с Минвостокразвития. В него войдут представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды РФ и еще ряда федеральных ведомств. В состав штаба также будут включены врио глав НАО и Архангельской области Юрий Бездудный и Александр Цыбульский. Для координации работы на местах будут созданы региональные штабы, состав которых определят руководители регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вконце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает, прежде всего, экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.

При этом вице-премьер правительства РФ, Юрий Трутнев, в свою очередь, подчеркивал, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей.